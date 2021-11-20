الأوقاف تفتتح 42 مسجدا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 42 مسجدًا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة 16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخر صيانة وترميمًا ، إضافة إلى 11 مسجدًا آخر منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021، حتى تاريخه 335 مسجدًا، منها 290 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و45 مسجدًا صيانة وترميمًا

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