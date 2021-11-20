حزب حماة الوطن يدشن قوافل جوية وبرية لأهالي المتضررين من السيول بأسوان- صور

دشن حزب حماة الوطن قوافل جوية وبرية لمحافظة أسوان، تحوي مساعدات شاملة لكافة احتياجات الأهالي المتضررين من السيول، من أدوية ومستلزمات وأجهزة منزلية، وذلك بعدما رصدتها أمانات الحزب ولجنة الأزمة.

ورافق وفد من قيادات الحزب قوافل المساعدات، حيث زار المناطق المنكوبة، واستمع لطلبات الأهالي المتضررين من أحداث السيول، والوقوف على احتياجاتهم، والاستجابة لها.

ودشن الحزب قوافل طبية في عدد من المناطق المتضررة، منها منطقة الشلال، حيث تم الكشف على 300 حالة، وتم صرف الأدوية والفيتامينات لكافة الحالات.

وشارك الحزب في دعم القوافل شركات الطيران المصرية، حيث نقلت شركة مصر للطيران للشحن الجوي والشركة المصرية العالمية للطيران، المساعدات المقدمة لأهالينا المتضررين، دون مقابل، فضلاً عن إعفاء مطار القاهرة الشحنة من الجمارك؛ تضامناً مع أهالينا في أسوان.

وشدد حزب حماة الوطن في بيان له على أنه لن يدخر جهداً أو دعماً، بما يساعد أهالينا المتضررين من السيول في العودة لحياتهم بشكل طبيعي وأفضل، مؤكداً أنه يسخر كافة الإمكانيات والاحتياجات لأهالينا في أسوان، وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، التي سخرت إمكانياتها لخدمة أهالينا.

وأوضح بيان الحزب أن القافلة التي تم تسيرها تضم 30 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أن بها حاويات كاملة تحوي مواد كهربائية خاصة بإعادة البناء، وأجهزة منزلية، ومستلزمات طبية كاملة وأدوية، ومنظفات ومعقمات، ومواد بناء.

وزار وفد الحزب الأماكن المتضررة للوقوف على احتياجات المواطنين لحصرها، ومن المرتقب تحريك قافلة أخرى الأسبوع المقبل تحتوي على احتياجات أخرى للمتضررين.