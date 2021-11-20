النائب أحمد فتحي: "شباب القادة" مهتمة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني

قال النائب أحمد فتحى، مسئول لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المؤسسة مهتمة بتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وجاء ذلك من خلال المشاركة بين مؤسسة شباب القادة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمجلس القومى للمرأة والشركات الراعية، وهذا الحفل هو المسابقة النهاية لبرنامج" هى تقود" للعام الثانى على التوالى، حيث تم عمل اختبارات من خلال تقييمات إلكترونية توضح نقاط القوة ونقاط التنمية لدى الطالبات والعمل عليها من أفضل شركات التدريب فى مجالات الابتكارات والملابس الجهاز والأعمال اليدوية.

وأشار إلى أنه تقدم للمسابقة 150 مشروعا تم عمل تقييمات من خلال لجنة تحكيم من القطاع الحكومى والخاص، وتم اختيار 27 مشروعا للمسابقة النهائية التى تم تنظيمها اليوم، مشدد على أنه من العام المقبل 2022 سوف يحدث توسع فى صعيد مصر بالنسبة لبرنامج المسابقة.

وأوضح أحمد فتحى، أن التشريعات التى تخص التعليم الفنى، هى تحويل المدارس إلى تكنولوجيا تطبيقية وملابس من خلال القطاع الخاص وبالتالي يكون هناك قانون، مشيرا إلى أنه سوف يحدث جلسات حوارية خلال الفترة المقبلة، فى تنسيق شباب الأحزاب مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لدعم قطاع التعليم الفنى.

وطالب النائب أحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، من الحضور بالحفل النهائى لمسابقة هى تقود، بأن يدعو للنائب الراجل أحمد زيدان.

وأعلنت لجنة التحكيم بالمسابقة النهاية لبرنامج هى تقوم أسماء الفائزات والمشاركات فى المسابقة، كالتالى: المركز الأول فى مجال الابتكارات والاختراعات التقنية، هو فريق" تندر" والمركز الثانى فريق sse، وفى مجال الأعمال الفنية واليدوية، المركز الأول فريق "متحف" والمركز الثانى فريق " يدوى"، وفى مجال الموضة والأزياء فاز بالمركز الأول فريق"نقش" والمركز الثانى فريق "زى".

وحضر المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وبرنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهن.

من جانبها وجهت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب الشكر لفتيات "هى تقود" خلال تقديمها حفل المسابقة.