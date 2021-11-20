بدافع الانتقام..الإعدام لشاب قتل زوجة عمه وابنها حرقا في كفر الشيخ

/662217/بدافع-الانتقامالإعدام-لشاب-قتل-زوجة-عمه-وابنها-حرقا-في-كفر-الشيخ

عاقبت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، وبحضور فيلو باتير ناصر حنا، وكيل النيابة، شاب بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل زوجة عمه، ونجلها حرقًا بسكب مادة بترولية "كيروسين" وإشعال النيران في المنزل أثناء نومهما بقرية الملاحين التابعة لمركز دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 10722لسنة 2021، جنايات مركز شرطة دسوق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الإعدام شنقا لشاب قتل زوجة عمه وابنها حرقا في كفر الشيخ

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر يناير 2012 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، إخطارا من "جمال.م.م.ا"، 67 سنة، موظف بالمعاش، وصاحب مخبز، ويقيم بقرية الملاحين، التابعة لمركز دسوق، بنشوب حريق في منزله.

مادة بترولية

وكان البلاغ يتضمن وفاة زوجته "ميرفت.م.ا"، 50سنة، وابنهما "أمجد"، 20سنة، طالب بكلية التجارة، من أثر الحريق ،ورجح في بلاغه لرجال الشرطة أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، كما تبين من المعاينة وجود آثار حريق متكامل في جميع محتويات الغرفة التي كانت تبيت بها زوجة صاحب البلاغ، ونجله، مع وجود آثار دخان في جميع أنحاء الشقة، مع سلامة منافذها، مع تفحم جثتي المجني عليهما، وبعد إعادة المعاينة اشتبه رجال المباحث، بوجود آثار مادة بترولية، ومن خلال تكثيف المعاينة والتدقيق في فحص الغرفة التي شهدت واقعة الحريق، تبين فعليًا وجود مادة بترولية "كيروسين"، منتشرة في الغرفة.

بدافع الانتقام من عمه

وأتضح من تحقيقات رجال المباحث، أن وراء الواقعة "نادر.م.ا"، 30سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولا يعمل، ابن شقيق صاحب البلاغ، ويقيم بنفس عنوان عمه قرية الملاحين، وذلك بدافع الانتقام من عمه، اعتقادًا منه باستيلائه على ميراثه، وطرده من المخبز الذي كان يعمل به.