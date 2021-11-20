/662219/رشا-أبو-شقرة-تتقدم-بطلب-لوزير-التعليم-بشأن-مخالفه-مدارس-Stem-Misr-بالفيوم-المعايير-الخاصة-بمدارس-المتفوقين

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مخالفه مدارس Stem Misr بالفيوم المعايير الخاصه بمدارس المتفوقين بناءً علي مجموعه كبيره من شكوي أولياء الامور الذين رصدوا العديد من المشكلات التي يتعرض لها الطلاب في المدرسه والتي تؤدي إلي إعاقه سير العمليه التعليمية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة رشا ابو شقرة بطلب لوزير التربية والتعليم بشأنمدارس المتفوقين بالفيوم

مدارس المتفوقين بالفيوم

وأشارت أبو شقرة فى الطلب المقدم منها، بناء على مجموعة كبيرة من شكاوي المواطنين وأولياء الامور تفيد بأن مدارس stam misr بالقيوم تقوم بمخالفة المعايير الخاصه بعدارس المتفوقين وإهدار المال العام وعدم تقديم الخدمات الخاصة بالطلاب ، فهذه المدارس مخصصه للاوائل والمتفوقين دراسيا فهي تقوم بإعداد أجيال من العلماء الصغار الذين سوف يقودون المستقبل ولكن المدرسه لم تكن على قدر هذا الحدث العظيم وهو الذي ظهر في المشكلات العديدة التي رصدها أولياء الامور الذي أدي إلي إعاقه سير العملية التعليمية، ومن هذه المشاكل الاتي :

مدارس ستيم

1 - عدم وجود فناء أو ملعب بالمدرسه .

وجود اجهزة رياضيه بالصاله الرياضية .

3- عدم وجود فنادق إقامه للطلاب والطالبات مثل باقي فروع مدارس ستيم ، وهذا أدى إلى عدم وجود إمكانيه في إستقبال دفعات جديدة

4 - اقامه الطلاب في نفس الدور الذي يوجد به غرفه الطعام والمطبخ ، إلى جانب أن الفرقه الواحده تضم

من 8-10 طلاب وهذا عدد كبير في ظل جانحه فيروس كورونا المستجد

5- وجود عجز بالمدرسين

6 - وجود عجز في المواد العلمية و مستلزمات التشغيل من طابعات واحبار وماكينات تصوير وورق

7 - معاناه الطلاب وأولياء الأمور من عدم وجود وسائل مواصلات من القيوم إلى مدرسة المتفوقين التي

تقع في منطقه الفيوم الجديدة

۸ - عدم وجود خدمه الشرطه أو الاسعاف

۹- عدم وجود خدمة الانترنت بلمدرسه بالرغم من ان المدرسة تقوم على نظام البحث العلمي

۱۰- عدم معرفه الطلاب بالمنهج العلمي لمادة الفيزياء والدراسات الاجتماعيه