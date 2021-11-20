/662220/الجونة-يعلن-إصابة--لؤي-وائل-بقطع-في-الرباط-الصليبي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الجهاز الطبي لفريق الجونة قد قام بنقل اللاعب لؤى وائل إلى أحد المراكز الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة في لقاء الاتحاد السكندرى الذي أقيم أول أمس الخميس، علىستاد الإسكندرية والتي على أثرها غادر الملعب.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وسجل خالد الغندور لاعب الاتحاد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، حيث أحرز الهدف على طريقة الكبار بضربة مزدوجة بعدما أرسلت له عرضية ليضعها في المرمى بشكل جمالي بهدف سينافس على الأفضل هذا الموسم.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 7 في المرك السادس، بينما يظل الجونة في المركز الثاني عشر بأربعة نقاط.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف.