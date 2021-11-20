النائب علاء قريطم مهنأ الرئيس السيسى بعيد ميلاده..قائد النهضة الوطنيه الحقيقية

/662221/النائب-علاء-قريطم-مهنأ-الرئيس-السيسى-بعيد-ميلادهقائد-النهضة-الوطنيه-الحقيقية

هنأ النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعيد ميلاده، مشيرا إلى أن شعب مصر يشهد للرئيس بالعطاء وبناء الجمهورية الجديدة ،وحقا على الشعب أن يفخر ويحتفي برئيسه قائد النهضة الوطنيه الحقيقية.

دوت الخليج يرصد تهنئة النائب علاء قريطم بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي

عيد ميلاد الرئيس السيسي

وأكد قريطم أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الشباب والمرأة الفرصة للمشاركة في الحراك السياسي والحياة النيابية والتنفيذية، تحت رعايته ،مشيرا إلى أنه لولا تبني سيادةالرئيس لللشباب ماكان ماشاهدناه اليوم من دور ملموس عاد علي الدولة بالايجاب، قائلا" كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الذي أعطى الشباب والمرأه حقهما في العمل النيابي والسياسى والتنفيذي وأفصح المجال لحريةالتعبيروالحوارالبناء .

وقال قريطم ، ان شباب مصر يشعر بالفخر والاعتزاز بعيد ميلاد سيادتكم وندعو الله ان يحفظك لمصر وشعبها لمواصلة مسيرة انجازات سيادتكم غير المسبوقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل سنه وانت طيب وبخير ياسيادة الرئيس.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.