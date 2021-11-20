/662223/محافظ-البحيرة-مد-تعطيل-الدراسة-غدا-الاحد-نظرا-لسوء-الأحوال-الجوية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مد تعطيل الدراسة غدا الاحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

ينطبق هذا القرار على جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

محافظ البحيرة :مد تعطيل الدراسة غدا الاحد نظرا لسوء الأحوال الجوية

وتشهد المحافظة منذ فجر اليوم السبت حالة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على عدة مناطق من المحافظة.

وتواجه فرق واطقم الأزمات والتدخل بالمحافظة تلك الموجة باكثر من ١٢٦٢ طقم ومعدة.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم على الفور انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدينة دمنهور بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدة المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.

محافظ البحيرة :إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين بمدينة دمنهور

مشيراً أنه عقب أعمال التطوير التي شهدتها شوارع دمنهور والشوارع والميادين والمناطق التى تم رفع كفاءتها وتطويرها بمدن ومراكز المحافظة فإن كافة الأمور تسير بها بشكل منتظم محافظة على مظهرها الجمالى والحضارى

كما أن جميع المراكز والشوارع تشهد إنتظام مرورى ويتم على الفور رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .