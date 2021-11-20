/662225/بمناسبة-اليوم-العالمىحازم-الملاح-يعدد-الإنجازات-الغير-مسبوقة-بملف-الطفولة

أكد حازم الملاح المتحدث الإعلامي للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلامأوي، أن هناك إنجازات غير مسبوقة في ملف الطفولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج وأشار الملاح في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة والذي يوافق ٢٠نوفمبر من كل عام أن منظومة الطفولة شهدت انجازات كبيرة منها علي سبيل المثال إصدار القانون رقم ١٨٩لسنة ٢٠٢٠ وإطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد الأطفال وتجريمه بعقوبة مشددة وتنفيذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي وبرنامج الطفولة المبكرة بالإضافة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للاطفال والشباب خلال هذا العام. «بمناسبة اليوم العالمى»..حازم الملاح يعدد الإنجازات الغير مسبوقة بملف الطفولة وأوضح الملاح أنه تم إنشاء مكتب حماية الطفل بادارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وانشاء مكتب الخبراء الاجتماعيين ومكاتب للمساواة القانونية واضاف الملاح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان له دورا كبيرا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (٢٠١٨-٢٠٣٠)والمبادرة القومية لتعليم البنات وإطلاق مبادرة قرية صديقة للطفل للالتزام بتحسين حياة الأطفال وفقا لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصري وايضا اتفاقية الأمم المتحدة.

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