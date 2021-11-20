/662227/النائب-محمود-عصام-مهنأ-الرئيس-السيسى-بعيد-ميلاده--قائد-النهضة-الوطنيه-الحقيقية

هنأ النائب محمود عصام موسي ،عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية ،الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعيد ميلاده، مشيرا إلى أن شعب مصر يشهد للرئيس بالعطاء وبناء الجمهورية الجديدة ،وحقا على الشعب أن يفخر ويحتفي برئيسه قائد النهضة الوطنيه الحقيقية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

النائب محمود عصام مهنأ الرئيس السيسى بعيد ميلاده : قائد النهضة الوطنيه الحقيقية

وأكد موسي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الشباب والمرأة الفرصة للمشاركة في الحراك السياسي والحياة النيابية والتنفيذية، تحت رعايته ،مشيرا إلى أنه لولا تبني سيادة الرئيس لللشباب ماكان ماشاهدناه اليوم من دور ملموس عاد علي الدولة بالايجاب، قائلا" كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الذي أعطى الشباب والمرأه حقهما في العمل النيابي والسياسى والتنفيذي وأفصح المجال لحريةالتعبيروالحوارالبناء.

وقال عضو مجلس النواب ، ان شباب مصر يشعر بالفخر والاعتزاز بعيد ميلاد سيادتكم وندعو الله ان يحفظك لمصر وشعبها لمواصلة مسيرة انجازات سيادتكم غير المسبوقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل سنه وانت طيب وبخير ياسيادة الرئيس.

على جانب أخر قال النائب محمود عصام موسي، ان هذا القرار تاريخى بإنهاء حالة الطوارىء بما يعنى تحقيق مبدأ سيادة القانون ومحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى، ويعكس قرار انهاء حالة الطوارىء أيضا ان الظروف الاستثنائية التى فرضت من أجلها لمواجهة الجماعات الارهابية باتت غير موجودة وان الدولة ومؤسساتها نجحت في حسم المعركة لصالح المجتمع ونأمل في مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا في جرائم الرأى، واطلاق سراح غير المتورطين في جرائم عنف وحمل السلاح ضد الدولة أو المواطنين.

النائب محمود عصام: قرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ تاريخي.. وسيساهم في تحسين صورة مصر بالعالم

وأشار عضو مجلس النواب، ان هذا القرار سيساهم ايضا في تحسين صورة مصر امام العالم وسيمنع الأصوات المزايدة في الخارج التى طالما وجهت انتقادات لمصر بسبب فرض حالة الطوارىء منذ عام ٢٠١٤.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الرئيس السيسي يلغي حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد

وتابع الرئيس السيسي:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء “.

الرئيس السيسي: نمضى معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة

واستكمل:” إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وأضاف:” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج