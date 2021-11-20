كارتيرون يُرتب لمعسكر الزمالك أستعداداً لمواجهة البنك الأهلي

/662228/كارتيرون-يرتب-لمعسكر-الزمالك-أستعدادا-لمواجهة-البنك-الأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك جلسة مع عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري بالفريق لترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة البنك الأهلي المقبلة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما عقد كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون جوزيه فيرناندو مدرب الأحمال وأرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك وأحمد شعبان محلل الأداء ومترجم الفريق لمناقشة بعض الاستعدادات الخاصة بالمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي