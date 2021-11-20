/662231/رئيس-مجلس-الشيوخ-من--الدوما-الروسي-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تجربة-رائدة-وغير-مسبوقة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ، لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، على ان الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الاخري الا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء .

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس الشيوخ بشأن تنسيقية شباب الاحزاب جاء هذا خلال لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم باعمال السفارة المصرية في موسكو فياتشسلافجا فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.واشار الى ان المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية حيث اجتاز خمسة احزاب عتبة ال ٥٪؜ من اصوات الناخبين فى الانتخابات الاخيرة ودخلوا الدوما لاول مرة بالاضافة للاحزاب الاخرى . .وتقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لايفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الاخيرة من جانبه اعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، واكد سيادته على ان هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلمانى

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