/662232/المستشار-عبد-الوهاب-لـرئيس-مجلس-الدوما-الروسى-مستقبل-وطن-أكبر-الأحزاب-المصرية-والتنسيقية-تجربة-لا-مثيل-لها

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الأحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وأكبر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، كما أن الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الاخري وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب إلى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.

دوت الخليج

جاء ذلك فى لقاءه والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم باعمال السفارة المصرية في موسكو بـ فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، حيث بحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، مؤكدا على أن هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلمانى .

كما قدم التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، وأوضح ان التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الاحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وان اكبر تلك الاحزاب حزب مستقبل وطن، كما ان الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في اي من الدول الاخري الا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.

المستشار عبد الوهاب لـ«رئيس مجلس الدوما الروسى»: مستقبل وطن أكبر الأحزاب المصرية ..و«التنسيقية تجربة لا مثيل لها»

كما أشار إلى علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين على مدار التاريخ من خلال عدة مشروعات قومية لعل أبرزها حاليا مشروع محطة الضبعة النووية، واكد على ان دور برلماني البلدين اساسي وجوهري في تدعيم خطوات التعاون المشترك بين البلدين وأشار رئيس مجلس الدوما الى انه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا فان التواصل بين البلدين يعد دليل علي قوة العلاقات، كما عبر عن امنيته بان يلبي دعوة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركة العام المقبل في مؤتمر " تطوير النظام البرلماني" الذي يعقد سنويا في روسيا.

من جانبه ايضا دعا السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحاني الروسي لزيارة القاهرة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني.وفيما يتعلق بمجالات التعاون المستقبلية اشار الجانب الروسي الى رغبته في توطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين، الى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد بالفعل زيادة خلال العام الجاري تقدر بنحو ٣٧.٨٪؜، وهو ما يطمح الجانب الروسي الى زيادته.

المستشار عبد الوهاب لـ«رئيس مجلس الدوما الروسى»: مستقبل وطن أكبر الأحزاب المصرية ..و«التنسيقية تجربة لا مثيل لها»

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بعودة السياحة الروسية الى مصر، وعن امل بلاده ان تعود معدلات السياحة الروسية الى سابق عهدها وربما الى اكثر من ذلك، كما اشار سيادته الى ان مصر مهتمة للغاية بجودة التعليم وتاهيل الشباب المصري علميا، وقد قامت القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف من خلال محورين:احدهما التوسع في انشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل مصر والثاني تشجيع الطلبة المصريين على الالتحاق بتلك الجامعات من خلال البعثات.