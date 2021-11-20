وزير الرياضة يعلن استضافة مصر لكأس العالم للأندية لكرة السلة.. صور

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة عن استضافة مصر للنسخة الاولي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التى تنطلق منافساتها فى 11 فبراير المقبل بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة 4 أندية أبطال قارات افريقيا والأمريكتين وأوروبا ، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لاستضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس المصري لكرة السلة، ووفد الاتحاد الدولى لكرة السلة ووفد الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي- أن الدولة المصرية بفضل دعم القيادة السياسية أصبحت واحدة من أهم المقاصد الرياضية لاستضافة مختلف الأحداث والمنافسات والأنشطة العالمية، مشيرا إلى امتلاك مصر لبنية رياضية تضاهي وتفوق العديد من المنشآت في دول العالم .

وأضاف أن استضافة مصر للنسخة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة تعكس دون شك ثقة المؤسسات الرياضية الدولية فى قدرات وإمكانات الدولة المصرية وسمعتها العالمية وريادتها القارية.

كما كشف وزير الشباب والرياضة –خلال وقائع المؤتمر الصحفي- عن التعاون المشترك بين منظومة كرة السلة المصرية والرابطة الوطنية لكرة السلة NBA والذي يرتكز على نشر رياضة كرة السلة بين النشء وخاصة طلاب المدارس، والعمل على الارتقاء بقدراتهم الفنية والبدنية من خلال ممارسة الرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي تميز مصر على مستوى البنية الإنشائية الرياضية المقامة فى مختلف المحافظات وفق المواصفات العالمية، بجانب حرص الدولة المصرية على استضافة الأحداث الرياضية الدولية، وتحقيق النجاح لها بفضل المقومات والإمكانيات والخبرات التنظيمية المتراكمة، وكلها عوامل جعلت مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة منافساتها المختلفة.

لفت الوزير إلى الحرص على التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية والجهات المعنية لنشر الألعاب الرياضية على مستوي الجمهورية وتوسيع قاعدة المشاركين بها، والكشف عن المواهب الواعدة، والاستفادة من جميع الخبرات المحلية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيراً إلى التعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA والذى يتوافق مع الرؤية المتعلقة بنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين قطاع عريض من طلاب المدارس، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

فى كلمته ، قال وليم فيكتور المدير التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA :" أن اختيار مصر لاستضافة تلك البطولة جاء بسبب ثقة الاتحاد الدولى لكرة السلة و NBA فيما تمتلكه مصر من بنية رياضية متميزة وكذلك قدرات بشرية وإدارية وفنية قادرة على تنظيم مختلف المناسبات العالمية.

ووجه المدير التنفيذي ل NBA الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده فى توفير شتي الإمكانات والمتطلبات اللازمة فى مجال دعم التعاون بين منظومة كرة السلة المصرية و NBA لنشر اللعبة بين أوساط النشء فى جميع ربوع مصر فضلا عن وجود شغف لدى جماهير الرياضة المصرية بلعبة كرة السلة.

ومن جانبه أكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة علي أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى العالمي، مشيراً أن التعاون المزمع سيكون له بالغ الأثر فى تطوير وتنمية ونشر لعبة كرة السلة وتطويرها بشكل يواكب المستويات العالمية للعبة.