صور- محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وسط هطول الامطار، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.





وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد فى جميع المراكز، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة إلى التواجد المستمر فى الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصًا على سلامتهم. وطالب نور الدين رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول الأمطار.

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