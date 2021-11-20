عاجل.. محافظ القليوبية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ -حسب بيان - بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وطالب المحافظ بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

يذكر أن محافظ القليوبية، شدد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التى تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس.