طارق شوقى: التعليم الفنى يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الدكتور طارق شوقى، فى احتفالية ختام برنامج "هى تقود She Leads" الذى نظمته الوزارة اليوم بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، للعام الثانى على التوالى، والذى يهدف إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفنى من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التهنئة والتحية للطالبات المشاركات فى البرنامج، والشكر لمؤسسة شباب القادة، على سعيها لتخريج كوادر شبابية وتعريف الطلاب والطالبات بريادة الأعمال وتدريبهم ليكونوا فاعلين فى المستقبل.

وأشار إلى أن وزارة التربیة والتعلیم بدأت اعتبارًا من یولیو 2018 فى تبنى استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفنى، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل فى تحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى مجالات التعلیم الفنى والتقنى والتدریب المھنى.

واستعرض الوزير عددًا من نماذج المدارس التى تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام، والتى من بينها مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، منوها إلى إمكانية مشاركة ما تم عرضه اليوم فى برنامج (هى تقود) فى منتدى شباب العالم القادم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود دعم التعليم الفنى، باعتباره عصب الصناعة والنهضة التى تقوم بها البلدان، مؤكدة أن أهداف برنامج التعليم الفنى "She Leads"، تحقق ما نصبو إليه فى مؤتمرات مصر تستطيع، خاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة"، وكذلك "مصر تستطيع بالتعليم".

وأشادت بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، مع تخصيص القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، مؤكدة الدعم الكامل لربط شبابنا وخبرائنا بالداخل بعلماء وخبراء الخارج.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالتعليم، وهو ما نشهده فى التوسع بإطلاق المدارس التكنولوجية والجامعات المتخصصة، فضلاً عن تطوير المناهج لتتماشى ورؤية العصر.

وفى سياق متصل، ثمنت وزيرة الهجرة جهود علمائنا وخبرائنا بالخارج، لحرصهم على نقل خبراتهم فى مختلف المجالات الفنية التى يتميزون بها، مؤكدة أنهم لا يتأخرون لحظة عن دعم الوطن بأفكارهم وجهودهم، ليشاركوا فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

بدورها، أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن حرصها على تطور أفكار فتيات التعليم الفنى تمهيداً ليكن رائدات أعمال فى المجتمع الأمر الذى يعكس دور المرأة فى النهضة الاقتصادية ويسهم فى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، مؤكدة أهمية دور المشاركة القطاع الخاص فى إعطاء دفعة للبرنامج من خلال تقديم الخبرات الفنية اللازمة.

كما أكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن وزارة الاتصالات تعمل على التمكين الاقتصادى لطالبات التعليم الفنى، مشيرة إلى أن أفكار طالبات التعليم الفنى المشاركات فى مسابقة "هى تقود" التابعة لمؤسسة شباب القادة عبقرية، وموضحة أن هناك خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها الدولة لجذب الطلاب للتعليم الفنى، والناس بدأت تغير أفكارها تجاه التعليم الفنى.

وقد أشاد عبدالرفيع الهاشمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التجارى وفا بالشراكة مع برنامج هى تقود، معربا عن الفخر بدعم البرنامج الذى يشجع طالبات التعليم الفنى، حتى يكتسبن الثقة بالنفس لمواجهة تحديات الحياة عن طريق فهم واختيار المشاريع والقيام بدراسات وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

وقالت نانسى حلمى رئيس إدارة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة شركة ميرك فى مصر والأسواق الناشئة، أن التجربة السابقة لبرنامج هى تقود أدت إلى التوسع لمشاركة محافظات أخرى فى البرنامج هذا العام، حيث تم اكتشاف أن هناك طاقات كبيرة بين الطالبات، كما تم دعم مشاريع طالبات المدارس الفنية المشاركة فى المسابقة.

كما وجهت الشكر للنائب أحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة؛ لإيمانه العميق بالمرأة، والجهد المبذول لنجاح هذه المبادرة، وكذا كل الشركات التى ساهمت فى هذه المبادرة ووجود جيل واع من الفتيات على علم بأن القيادة السياسية مهتمة بالمرأة والأجيال الناشئة الجديدة.

وتضمنت الفعاليات جولة لاستعراض منتجات الطالبات المشاركات ضمن المشروع، وما قدمنه من منتجات الجلود والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات للمكفوفين والطاقة الشمسية وغيرها من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والفرق الفائزة هى: فريق tyndall الفائز بالمركز الأول فى مجال الابتكارات التقنية، والمركز الثانى فريق sse لطالبات مدرسة الكهربائية بنات بمحافظة الإسماعيلية.

وفاز فى مجال الأعمال الفنية اليدوية بالمركز الأول: فريق "متحف"، والمركز الثانى فريق يدوى طالبات مدرسة الكهربائية الصناعية بنات، بالإسماعيلية.

أما فى مجال الموضة والأزياء فاز بالمركز الأول فريق "نقش" لطالبات مدرسة القاهرة الثانوية بنات، وفاز بالمركز الثانى فريق "زى" لطالبات مدرسة السلحدار الفنية الصناعية بنات بمحافظة القاهرة.

تقوم مبادرة برنامج التعليم الفنى "She Leads"، على جهود شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد النائب أحمد فتحى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، وقدمت الفعاليات النائبة دينا عبدالكريم، بمشاركة النائبة سها السعيد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ برنامج التعليم الفنى "She Leads" لدعم طالبات التعليم الفنى عام 2019، ويعد أحد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفنى وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمجلس القومى للمرأة ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة.