جولات ميدانية لمحافظ الإسكندرية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى، والمتابعة اللحظية للأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة، ومواصلة التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مضيفًا أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

وقال المحافظ إنه تقرر تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى والحد من الآثار الناجمة واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه، أكد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، محمود نافع، رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية، تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية.

وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة، مضيفًا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

فى سياق آخر، وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله، خلال ترؤسه غرفة العمليات بالمديرية، بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية لحصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

وصرح معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، محمود القلش، بأنه تم التفتيش على أعمال المخابز البلدية فى جميع أنحاء المحافظة من خلال إدارة الرقابة، والتواجد بالمنافذ التموينية ومحطات تموين السيارت والمطاحن ومستودعات البوتاجاز، مؤكدًا على استقرار الوضع التموينى بالمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

وفى السياق ذاته، ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن حملاتها الرقابية أسفرت عن تحرير 36 محضرًا ضد التجار المخالفين.

وأوضحت المديرية، فى بيان اليوم، أن المحاضر التى تم تحريرها شملت إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات الفنية، وتوقف مخبز بلدى بدون إذن من التموين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات على واجهة المخبز، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية.

وذكرت أن غرفة عملياتها تواصل تشديد الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية المختلفة والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية لحصول المواطنين على احتياجاتهم.