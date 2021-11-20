متحدث الصحة لـ دوت الخليج: من يزور شهادة لقاح كورونا سيخضع لقانون العقوبات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن شهادات التطعيم بلقاح كورونا التى يسعى المواطنين فى الحصول عليها دون أخذ اللقاح تعتبر شهادات مزورة، ومن يحصل عليها سوف يحاكم وسيتم إخضاعه لقانون العقوبات بتهمة التزوير.





وأوضح عبد الغفار فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن ما يحدث من ظهور شهادات بدون تطعيم لا يعتبر خلل وظيفى أو إدارى، ولكن يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بتهمة التزوير فى محررات رسمية، مضيفا أن التعامل مع ذلك الموقف يخضع لقانون العقوبات، وأن من يتم ضبطه يفعل ذلك سوف يتم إخضاعه للتحقيق. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك آليات تم وضعها لتأمين الشهادات، مناشدا بسرعة إبلاغ النيابة العامة أو الرقابة الإدارية عمن من يجد موظفا يفعل ذلك. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن جميع اللقاحات المتواجدة فى مراكز التطعيم آمنة وفعالة، وليس هناك أى ضرر أو خوف من أخذها.

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