عاصفة ترابية وأمطار خفيفة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة الفيوم مساء اليوم السبت، لعاصفة ترابية وأمطار خفيفة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، وهو ما آثر على الحركة المرورية فى بعض الطرق الداخلية وطريق الفيوم القاهرة الصحراوى، بعدما سادت المحافظة رياح خفيفة مصحوبة بعاصفة ترابية استمرت لنحو ساعة مما أثر على الرؤية لولا تساقط الأمطار التى قللت العاصفة الترابية قليلا، والتزم بها المواطنين منازلهم بعدما ساد طقس معتدل طوال النهار ولم يشعر المواطنين بأى تغيرات مناخية سوى منذ ساعة بالتحديد ما اضطرهم إلى التزام المنازل.





واضطر بعض المواطنين إلى إغلاق المحال التجارية والنوافذ فى الفترة التى حدثت فيها العاصفة الترابية خوفًا من تطاير بعض الأشياء من فوق الأسطح، كما ارتفعت أمواج بحيرة قارون عن معدلها الطبيعى فى وقت الرياح، وساد طقس متقلب بعض الشىء صاحبه سقوط الأمطار. وكادت أن تنعدم الرؤية على طريق مصر الفيوم الصحراوى الذى يرتاده الآلاف يوميا ولولا تساقط الأمطار لحجبت الرؤية تماما قبل أن تستقر الأوضاع فى المحافظة وقراها فى الوقت الراهن.

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