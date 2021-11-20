مدبولى يشهد افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حفل أحياه الموسيقار العالمى ريكاردو موتى، الذى يعد واحدا من أبرز قائدى الأوركسترا فى العالم، ويدير حاليا كل من أوركسترا شيكاجو السيمفونية وأوركسترا لويجى كيروبينى.

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