الرعاية الصحية تطلق أكبر حملة تطعيم ضد كورونا بمحافظات التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة (اللقاح.. أمانك لبكره)، فى أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بهدف الوصول إلى نسبة 100% من تطعيم المواطنين بتلك المحافظات.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الحملة متواجدة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتى "بورسعيد، الأقصر".

وأضافت أن الحملة تتواجد بمحافظة الإسماعيلية فى بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وهى "مجمع الإسماعيلية الطبى، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة"، ومراكز طب أسرة "التل الكبير، فايد، المحسمة القديمة، حى السلام، الشهداء"، ووحدات طب أسرة "الكيلو11، الهيش، السبع آبار، المستقبل"، وذلك إلى جانب توفير الحملة عدد من الفرق المتحركة لتطعيم الأهالى بأشهر الأماكن والساحات والميادين العامة بالمحافظات الثلاث.

ووجهت الهيئة، عبر موقعها على التواصل الاجتماعى صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة، الدعوة لجميع مواطنى محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للتوجه إلى أقرب منشآة صحية لتلقى لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى وجود فرق خاصة لتسجيل الحالات بالموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg/?s=09#/registration.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية حصول المواطنين على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذى تتخطى فاعليته ال 86% للحماية من الإصابة بالفيروس، كما يحمى من الدخول فى مضاعفات حرجة حال الإصابة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن حملة (اللقاح.. أمانك لبكره) والتى أطلقتها الهيئة لتطعيم المواطنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية تستهدف تطعيم 100% من المواطنين بتلك المحافظات، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف أن إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة (اللقاح.. أمانك لبكره)، تأتى تماشيا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على المرضى والعاملين والمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى أنه تم التوسع فى أماكن تلقى اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تيسيرا على المواطنين للحصول على اللقاح فى الأماكن القريبة لهم.

ولفت السبكى، إلى أن مصر من أولى دول العالم المهتمة باللقاحات وذلك للحد من انتشار الفيروس، مشيدا بجهود وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاح والسعى إلى حماية المواطنين من فيروس كورونا، ومؤكدا حرص هيئة الرعاية الصحية على قيامها بدورها فى التصدى للفيروس بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه الدائم على صحة وسلامة المواطنين وحماية الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمجابهة الفيروس.