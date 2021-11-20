تعليم القاهرة: لا تعطيل للدراسة بمدارس العاصمة غدا

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لم يتم تعليق الدراسة غدا حتي الآن بمدارس القاهرة، حيث يتم المتابعة مع هيئة الأرصاد ومحافظة القاهرة بشأن الطقس.

وكانت العاصمة قد تعرضت منذ قليل لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المناطق والأحياء نتج عنها بعض تجمعات المياه، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى ويتم التعامل مع تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .