محافظ القاهرة: جميع رؤساء الأحياء موجودون بالشارع للتعامل الفوري مع تراكمات المياه

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة موجودون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وكانت العاصمة قد تعرضت منذ قليل لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المناطق والأحياء، نتج عنها بعض تجمعات المياه، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى، ويتم التعامل مع تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .

كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء، وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر في انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف عبد العال أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها .