كلام نهائي.. تعطيل الدراسة غدا في البحيرة لسوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارا بمد تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب، ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.
وتشهد المحافظة منذ فجر اليوم السبت، حالة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على عدة مناطق من المحافظة، وتواجه فرق واطقم الأزمات والتدخل بالمحافظة تلك الموجة بأكثر من 1262 طقم ومعدة.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، مضيفا أنه تم الدفع بأكثر من 1262 معدة وطاقم فنى بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة.
ووجه محافظ البحيرة باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات، مشيراً إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشار كافة المعدات والأطقم وتواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.
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