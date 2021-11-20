هل يتم إدراج تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا في مصر؟

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن الوزارة استطاعت تطعيم ما يقارب من 3 ملايين من الجهاز الاداري للدولة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه لا مانع مطلقا من تطعيم الحوامل، والمرضعات بلقاحات كورونا، نظراً لقلة الدراسات السابقة عن هذه الفئة، مشيراً إلى أن لجنة كورونا التابعة للصحة تقوم حاليا بدراسة بدء تطعيم هذه الفئتين الحوامل والمرضعات، وبخصوص العاملات من هاتين الفئتين فمن حقهن استخراج أي شهادات pcr مجانية من التامين الصحي التابعات لها لتقديمها للمؤسسات الحكومية نظرا أن لأنهن من الفئات الممنوعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 719 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حتى اليوم.

وأوضح عبد الغفار، أنه تم تسجيل 892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة، مؤكداً أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 348611 من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".