تشغيل مكتب البريد مطلب أهالى عزبة المنشاوى فى الغربية «صور»

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سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد تسود وجوة المئات من أهالى ومواطنى قرية عزبة المنشاوى التابعه لمركز سمنود بالغربية بسبب عدم وجود مكتب بريد بالقرية مما يسبب عناء شديد على المواطنين بالعزية حيث أن اقرب مكتب بريد يبعد عن القرية لمسافات كبيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تشغيل مكتب البريد مطلب أهالى عزبة المنشاوى فى الغربية

يقول أهالى القرية في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : “أننا لا يوجد لدينا مكتب بريد داخل القرية والكتلة السكانية لدينا أربعة آلاف نسمة وقد تقدمنا بعدة طلبات للمسؤولين للاهتمام بهذا الشأن إلا أننا تلاحظنا عدم إهتمام الأمر الذى دفعنا نحن گ أهالى القرية لشراء قطعة أرض فضاء لإنشاء مكتب بريد عليها بالجهود الذاتية حتى لا نكلف الدولة أى أعباء من أعباء تخصيص الأرض والانشاء.

بدأنا فى إنشاء ووضع الأساسات الخاصة بالمكتب حتى قمنا بتشطيب المبنى على أعلى مستوى من أعمال (محارة و سيراميك و رخام وانشاء غرفة تحكم كهرباء و تركيب الأبواب الداخلية والخارجية للمبنى) طبقاً للاشتراطات والمواصفات التى تحددها الهيئة القومية للبريد المصرى. إلا أننا حتى الآن متوقفين من تسليم المبنى للهيئة بسبب تعنت مسؤولى الكهرباء بسمنود من استبدال العداد الموجود ٢ فاز لعداد ٣ فاز لتشغيل المكتب وتقديم خدمه للمواطنين.

وناشد السيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والسيد الأستاذ اسلام النجار رئيس مجلس مدينة سمنود ومدير شركة كهرباء سمنود بسرعه التدخل لإنهاء أزمة عداد الكهرباء الخاص بمكتب البريد.

الكشف على 720 حالة بقافلة طبية بمبادرة حياة كريمة بمركز بزفتى

على جانب أخر وخلال قافلة طبية ، تم الكشف على ٧٢٠ حالة ، حيث تم عمل قائمة ب ١٢٥ حالة تحتاج عمليات بالعيون، ٣٨٧ حالة تحتاج نظارات وصرف العلاج المجاني اللازم لعدد ٣٥٢ حالة.

وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بتنظيم مثل تلك القوافل بالتوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة، حيث تم تنفيذ 143 قافلة متنوعة ما بين " طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية" بجانب بعض القوافل الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالغربية والتى شملت فى الفترة الماضية جميع التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.