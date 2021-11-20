/662234/إصابة-12-شخصا-نتيجة-انقلاب-سيارة-بوصلة-أبو-سلطان-بالإسماعيلية

شهد طريق "الإسماعيلية، القاهرة الصحراوى"، إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة، تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية، وعلى الفور تم الدفع بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفقيد انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشرة سيارات إسعاف وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

مصدر طبى

وأكد مصدر طبى إن المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق آخر اليوم شهدت منطقة المحمودية في مدينة أسوان، جريمة قتل مأسوية، انهي مريض نفسي حياة زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته بجروح، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة المحمودية وتحديدًا عند عمارات التعاونيات، حيث أقدم شخص مريض نفسي على قتل زوج شقيقته ذبحًا بالسكين، وإصابة شقيقته أيضًا بجروح عميقة في وجهها، وذلك بعد نشوب مشكلات أسرية بينها وبين زوجها وشكوتها لوالدها منه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القيادات الأمنية

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت على الفور القيادات الأمنية إلي مسرح الجريمة، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، وتباشر تحرياتها حول الواقعة.