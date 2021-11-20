/662235/سارة-سلامة-في-مرمى-الإنتقادات-بعد-تغيير-ملامح-وجهها-صور

تصدرت الفنانة المصرية، سارة سلامة، مؤشرات البحث عبر موقع جوجل الشهير، بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلال بملامح مختلفة تماما.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لـ سارة سلامة الذي تسبب في تعرضها للهجوم

وبدت ملامح سارة سلامة خلال الصور وكأنها خضعت لعملية «فيلر»، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر».

وتعرضت سارة سلامة لعدد كبير من الإنتقادات اللاذعة، بسبب هذه الصور وانهال الجمهور عليها بتعليقات سلبية مريعة، كان أبرزها: "مين دي؟ هما ودوا اللي كانت في حبيشة فين؟"، "بهدلت ملامحها خالص، "كنتي الأول أجمل"، "يا بنتي كنتي قمر حرام عليكي نفسك"، "كانت جمالها الأول رباني بهدلت ملامحها خالص دلوقتي".

أخر أعمال سارة سلامة الدرامية

يذكر أن أخر أعمال سلامة، مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

نبذة عن الفنانة سارة سلامة

يذكر أن سارة سلامة البالغة بدأت مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية شهرة وأبرز شركات الاتصالات ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع الفنان كريم عبدالعزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.