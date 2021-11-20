بالأرقام.. ماذا قدم خط هجوم منتخب مصر قبل كأس العرب؟

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أعلن المدرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مص قائمة الفراعنة، لمنافسات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر أخر الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفجر إعلان القائمة عدة مفاجأت أبرزها استبعاد ثنائي الزمالك محمد أبو جبل وطارق حامد، بينما عاد أحمد السيد زيزو بعد استبعادة من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي أنجولا والجابون.

وضم وجوه جديده لأول مرة مثل محمود جاد، محمد عبد المنعم ، مروان داوود، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أسامة فيصل، حسين فيصل بالإضافة للاعبين تم ضمهم للمعسكر الأخير أحمد ياسين ومروان حمدي.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب 3 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 4 مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 4 مباريات، لم يسجل، صنع هدف

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وأنضم للمنتخب التونسي كلاً من علي معلول من الأهلي وسيف الدين الجزيري وحمزه المثلثوثي من الزمالك، ضمن قائمتة المحلية التي ستخوض منافسات البطولة التي ستلعب في قطر