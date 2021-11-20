/662238/شركة-فودافون-لدينا-سياسة-واضحة-بعدم-قبول-أى-تجاوز-فى-حق-العملاء

أكدت شركة فودافون أنه حرصا منها على الشفافية تجاه عملائها، وجب عليها التنويه لانتهاء التحقيق فى ملابسات واقعة الإعتداء التى تمت من جانب أحد موظفيها على أحد العملاء بإحدى فروعها، حيث قامت بإتخاذ إجراءات حاسمة بناءًا على سياسة الإدارة بعدم قبول أى تجاوز فى حق العملاء، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميا بخصوص الواقع.

دوت الخليج وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة داخل فرع فودافون، دون ذكر أي تفاصيل، إذ أظهر الفيديو صفع العاملين بفرع الشركة لأحد العملاء، وهو الأمر الذى تجاوب مع الشركة وفق سياسة الإدارة بعمل تحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيث رفضها القاطع لأى تجاوز بحق العملاء. شركة فودافون: لدينا سياسة واضحة بعدم قبول أى تجاوز فى حق العملاء وشاركت شركة فودافون مصر، مؤحخرا بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2021Cairo ICT ، والذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتأتى مشاركة فودافون مصر فيالدورة الخامسة والعشرين من المعرض فىإطار دعمها الدائم والمستمر للجهود الحكومية والمشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري وتسانده للوصول إلى عملية التحول الرقمي وأهداف 2030، ذلكوقد إستعرضت فودافون في جناحها هذا العاممجموعة من أحدث الحلول التكنولوجية التي تؤكد على ريادة الشركة في دمجها لعنصرالتكنولوجيا فيما يخدم حياة المواطن المصري.

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