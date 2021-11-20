/662239/عصام-كاريكا-يناشد-أعضاء-النقابة-بدعم-هاني-شاكر-لو-خايف-على-الجونة-فجمصة-مستنياك

دعم المطرب عصام كاريكا الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من خلال توجيه رسالة صارمة لرجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، مشيدا بالنقيب واغانيه الملهمة.

دوت الخليج يرصد انتقاد عصام كاريكا لـ نجيب ساويرس

وكتب عصام كاريكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “من حقي كفنان أنتمي لنقابة محترمة ونقيب محترم «أمير الغناء العربي هاني شاكر»، إني أزعل من المهندس نجيب ساويرس لما يقول انت بتنفسن من مطربي المهرجانات، لا يا هندسة ده الأسطورة اللي عايشين على أغانيه وبنحب على صوته، واسمه هاني شاكر”.

عصام كاريكا يناشد أعضاء النقابة بدعم هاني شاكر

وتابع: "إوعى حد يقولي انت بتطبل علشان أنا عضو عامل من سنة ١٩٩٥، وعملت أغاني كتير لهاني بس الساكت عن الحق شيطان أخرس، أي فنان بيحب نقابته يعمل بوست وميفكرش غير في الحق، ولو خايف على الجونة ممكن تروحها بفلوسك.. ولو ممعكش فلوس جمصة مستنياك”.

أزمة هاني شاكر ونجيب ساويرس

الجدير بالذكر، أنه بدأت أزمة نجيب ساويرس وهاني شاكر، بسبب قرار هاني شاكر بمنع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، قام نجيب ساويرس بالتعليق على القرار عبر موقع تويتر قائلًا "أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب".

ومن ثم بدأت المناوشات بين نجيب وهاني شاكر، وصولا لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، اذ أنه أجرى مداخلة هاتفية للثنائي كل منهما على حدة، بدأها بساويرس الذي قال: “من حقي أسمع اللي أنا عايزه، وأنا بحب الغناء الشعبي"، متسائلًا: "لما أخش أخد دش المفروض أخد تصريح من حد أغني إيه أو أسمع مين؟".

وتابع: “الموضوع فيه نفسنة وغيرة، ومصر فيها قانون وكل اللي اتمنعوا رفعوا قضية في القضاء الإداري، النقيب مش قيم على أذواق الناس، واحنا أحرار نسمع اللي بنحبه، دورك كنقابة إنك تصرف أو تساعد أو تعالج نجم تابع للنقابة، ولكن لست رقيبًا على المصنفات الفنية، طب أنا مبيعجبنيش غناه”.

فرد عليه هاني شاكر في مداخلة هاتفية أخرى خلال البرنامج: “نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا، جيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني”.

وأضاف: “أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني”.