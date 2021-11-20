محافظ المنوفية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل اللحظى مع الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتواجد الميدانى بالشوارع لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار وإصلاح الطرقات والتعامل اللحظى مع أية ظروف طارئة.





جاء ذلك خلال تفقده مساء اليوم السبت، سيرا على الأقدام أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم وذلك للاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على آخر المستجدات بالشارع بسبب تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ.

وأكد المحافظ، حسب بيان اليوم، ضرورة التنسيق الكامل والتام بين غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لعرض الموقف أولا بأول لمواجهة أية آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتصدى لأى أزمات ومشكلات محتملة للتعامل الفورى والسريع معها.

وشملت الجولة تفقد المحافظ أعمال رفع مياه الأمطار بنفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى "نفق السمك"، والمنطقة المحيطة بمحطة شبين الكوم للتأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لشفط المياه وقام المحافظ بتوزيع مواد غذائية وبطاطين على عمال النظافة وفرق شفط تجمعات مياه الأمطار.

وكلف المحافظ فريق التدخل السريع بإزالة آثار الأمطار بشارع سعد زغلول ومحيط محطة شبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية، مطالبا رئيس حى غرب برفع تراكمات القمامة بالمنطقة المحيطة بمحطة شبين الكوم حفاظا على المظهر العام والجمالى بالمنطقة.