السكرتير العام بقنا يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، نبيل الطيبى، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المزمع إنشاؤه.





ورافقه الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وجمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وقال الطيبى، فى بيان اليوم السبت، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بمتابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة، للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات.

وتفقد الطيبى عددا من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وكذلك مشروعات البنية التحتية بقرى أبوشوشة والقارة بمركز أبوتشت؛ وقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط وقرية فاو قبلى بمركز دشنا، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يتم العمل بها على التوازى بنسب تنفيذ عالية.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 724 مشروعا فى عدة قطاعات بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، ويبلغ نصيب مركز أبوتشت 274 مشروعا، ومركز فرشوط 80 مشروعا، ومركز دشنا 125 مشروعا، وسوف تسهم هذه المشروعات فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.