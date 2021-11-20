جامعة طنطا: 954 مواطنا يتلقون العلاج بالمجان بقرية ميت النور بزفتى

وأكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى -فى بيان للجامعة اليوم السبت- مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.
ووجه رئيس الجامعة، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية استمرارا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.
من جانبه، قال القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حمدى شعبان إن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الأهالى، حيث جرى توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 954 مواطنا من أهالى القرية، موضحا أنه تم تحويل 64 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك والأطفال.
وأضاف أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
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