الحكومة توضح حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس غدا

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قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، وقد قام مجلس الوزراء بنفي تلك الأنباء ، مُؤكداً أنه لا صحة لنبأ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، مُؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء، مُشدداً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مٌهيباً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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