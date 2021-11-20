مصطفى مدبولى يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحفل يحييه الموسيقار العالمي ريكاردو موتي.

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