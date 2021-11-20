الأرصاد: فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال الليل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال الليل على فترات متقطعة، وتمتد إلى القاهرة غدًا ولكنها تكون أمطار خفيفة، موضحًا أن البلاد شهدت اليوم تساقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا تمتد لمناطق من الوجه البحري، مصحوبة بنشاط رياح مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف «شاهين»، خلال حواره مع مراسلة برنامج «الآن»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن الأمطار وصلت اليوم إلى القاهرة، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقي المناطق بالعاصمة، وتكون خفيفة مصحوبة ببعض السحب الرعدية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع محافظات الجمهورية، والوضع حتى الآن مستقر بشكل كبير ولا توجد أي نتائج سلبية للأمطار حتى الآن، ويتم التعامل مع مياه الأمطار أول بأول.

وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة عند الخروج ليلًا وفي الصباح الباكر، موضحًا أنه يفصلنا شهر واحد عن بدء فصل الشتاء، وسنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري من 3-4 درجات عن الأسبوع الماضي على جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حدة حالة عدم الاستقرار تنخفض غدًا بشكل كبير.

وأوضح أن الملاحة البحرية معتدلة تضطرب أحيانًا على البحر المتوسط، ولكن يوجد هدوء كامل في البحر الأحمر والأجواء مستقرة والملاحة البحرية مستقرة تمامًا، منوهًا إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة على القاهرة تكون خفيفة غير مؤثرة، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء على الطرق المؤدية لمحافظات السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.