الدقهلية تنضم لقائمة محافظات "تأجيل الدراسة" بسبب الطقس

أكد محافظ الدقهلية، إنه نظرًا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد، فقد تقرر أن يكون، غدًا الأحد، إجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعي وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا.

وشدد المحافظ، في بيان، اليوم السبت، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كان المحافظ أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات، والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس.

ووجه المحافظ، بأهمية متابعة تطهير بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع الطوارئ.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة، والتنسيق أولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.