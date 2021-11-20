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محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر هذه الايام بأول موجة من موجات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت اليوم السبت هطول أمطار غزيرة ورعدية على أغلب مناطق الجمهورية، امتدت حتى شمال الصعيد، وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية بأن هذه الحالة الممطرة سوف تستمر حتى يوم غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، ولكن بكميات أقل كما أن الامطار سيقل فرص هطولها على عدد من المحافظات مثل محافظات الوجه البحري والقاهرة، ونظراً لاستمرار تلك الحالة الممطرة فقد أعلنت محافظة الاسكندرية عن تعطيل الدراسة بسبب سوء الطقس.

تعطيل الدراسة غداً في هذه المحافظات بسبب سوء حالة الطقس:-

بسبب استمرار هطول الأمطار والاضطراب في حالة الطقس، في محافظة الاسكندرية، فقد أعلن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تعطيل الدراسة غداً في كافة مدارس محافظة الاسكندرية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمين في نطاق محافظة الاسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ.

وأشار محافظ الاسكندرية بأن هذا قرار تعطيل الدراسة على مستوي مدارس المحافظة، قد جاء بعد التحذيرات التي أطلقتها هيئة الارصاد الجوية باستمرار حالة الطقس السيئ، حيث تتعرض محافظة الاسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لموجة من الطقس السيىء مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة والرعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مما أدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.

كذلك فقد أصدر محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان قراراً بتعطل الدراسة على مستوى محافظة القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أصدر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتعطيل الدراسة غداً الأحد في كافة مدارس محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الطقس، وأيضاً أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون قراراً بتعطيل الدراسة في كافة مدارس محافظة المنوفية غداً الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 حرصاً على سلامة الطلاب بسبب سوء حالة الطقس، كذلك فقد قرر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعليق الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة بنطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك بسبب استمرار الاضطرابات الجوية التي تشهدها المحافظة، وأيضاً قرر محافظ مطروح اللواء خالد شعيت تعطيل الدراسة في المحافظة، حيث شهدت محافظة مطروح هطول الأمطار بغزارة وبكميات كبيرة خلال الساعات الماضية.

هذا ومن المتوقع أن تقوم العديد من محافظات الجمهورية باتخاذ هذا القرار وهو تعطيل الدراسة في نطاق تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة، حيث أن وزارة التربية والتعليم قد تركت قرار تعطيل الدراسة في يد السادة المحافظين كل في نطاق محافظته، ووفقا لما تؤول إليه حالة الطقس في نطاق المحافظة، حيث أن تعطيل الدراسة في المدارس سوف يعطي فرصة أكبر للسادة المحافظين برفع الاثار السلبية الناتجة عن سوء حالة الطقس ، وسوف نقوم بكتابة أسماء المحافظات التي سوف تحذو حذو محافظة الاسكندرية فور اعلان هذه المحافظات عن هذا قرارها بتعطيل الدراسة بها.

وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية بأن حالة الطقس سوف تشهد تحسن نسبي خلال يوم الاثنين المقبل حيث ستقل فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.