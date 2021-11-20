انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: موجة من الطقس السيئ على محافظات الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تسود حالة من سوء الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، قام عددا من المحافظين بتعطيل الدراسة في 7 محافظات بشكل رسمي، حيث توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة على كثير من الأماكن وخاصة المناطق الساحلية، حتى أن هيئة الأرصاد أكدت على تأثير ذلك على 19 محافظة مصرية.

وطبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية إمكانية سقوط أمطار شديدة السبت والأحد على المحافظات المصرية، وحتى شمال الصعيد، مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة قد يصل إلى 5 درجات، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 22 درجة مئوية، وبمدينة الإسكندرية 20 درجة مئوية، وتكون الأعلى في أقصى جنوب الصعيد وتسجل حلايب وشلاتين 28 درجة مئوية، وأسوان والأقصر 26 درجة مئوية.

بعض النصائح من هيئة الأرصاد للمواطنين

عدم الخروج من المبنى السكنى خلال مراحل سقوط الأمطار.

يفضل عدم قيادة السيارة خلال سقوط المطر أو القيادة بحذر وتخفيف السرعة.

الابتعاد بشكل كامل عن النوافذ الزجاجية والمعدنية خلال البرق والعواصف الرعدية.

عدم ملامسة أو الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال وبعد سقوط المطر.

الابتعاد عن الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار المرتفعة.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تعطيل الدراسة في بعض المحافظات المصرية

وأعلنت محافظات شمال سيناء والبحيرة والدقهلية والإسكندرية ومرسي مطروح وكفر الشيخ ودمياط تعطيل الدراسة بشكل كامل في مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك المعاهد الأزهرية يومي السبت والأحد بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية سوء حالة الطقس، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، مع استثناء بعض القياد والأطقم وفقا للاحتياجات اللازمة..

يذكر أن هيئة الأرصاد أكدت على وجود حالة من عدم الاستقرار ستؤدى أي إنخفاض بشكل ملموس على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد مرورا بمحاظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ويستمر ذلك خلال الصباح ليسود طقس مائلا للبرودة على كافة الأنحاء.