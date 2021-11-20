انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسكان الاجتماعي: تسليم 688 ألف أسرة للوحدات السكنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم وزارة الإسكان الاجتماعي عن تسليم 688 ألف أسرة لوحداتهم السكنية و ترحيل مجموعة من حاجزي سكن “لكل المصرين”، فالإسكان الاجتماعي يعتبر من ضمن المواضيع المصرية التي يزداد كثافة البحث عنها هذه الفترة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو على موقع البحث جوجل، حيث يرغب المواطنون ممن تقدموا على وحداتهم السكنية في التعرف على آخر التفاصيل والمستجدات بشأن وحداتهم السكنية، والتي سنوافيها لكم عبر هذا المقال.

ترحيل عدد من حاجزي سكن لكل المصريين

صرح اليوم الرئيس التنفيذي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أنه قد تم ترحيل مجموعة من الأفراد ممن حجزوا وحدات سكنية “لكل المصريين” حتى سكن “لكل لمصريين 1″، حيث قام بالتقديم عليها ما يقرب 265000 شخص ممن قاموا بدفع المقدمات وتم استيفاء الشروط الخاصة بالتقديم عليها.

ثم أشارت مي أثناء مداخلتها الهاتفية مع البرنامج المصري “عقار يا مصر” الذي يتم إذاعته على “صدى البلد2″ أنه قم تم الانتهاء من تطبيق المشروع الخاص ب”سكن المصريين 2″ وبالفعل تم غلقه في يوم 4 من شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ثم استكملت حديثها قائلة ” بأنه وبذلك قد تم الانتهاء من المحافظات ذات الطرح الأول والتي كانت في المدن الجديدة، أما الطرح الثاني فسيتم في محافظات الجمهورية، والتي تقدم عليها عدد مهول من المواطنين بما يقرب 57000 فرد أي أكثر من إجمالي الوحدات التي سبق طرحها.

تسليم 688 ألف أسرة لوحداتها السكنية

كما استكملت حديثها خلال المداخلة الهاتفية بأنه قد تم تسليم ما يقرب688000 وحدة سكنية، وخلال أيام سيتم تسليم المواطنين ما تبقى من وحدات سكنية وكذلك التمويل العقاري سيتم بمبدأ وشروط المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأقساط على مدار 30 عام و3% متناقضة، وصرحت أن هناك أفكار بشأن فكرة العمارة الخضراء وإرفاقها لمبادرة صندوق الإسكان، وأشارت أنهم بالفعل بدأوا في تعميم التجربة وبناء ما يقرب 1000 وحدة على أن تتم في مدينة بدر، وسيتم دراسة النتائج، وعليه ستحدد المواصفات التي سيتم تطبيقها على المشاريع الأخرى.