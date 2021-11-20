خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

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محمد سياف - ابو ظبي - من ضمن المشكلات التي يقع فيها الكثير من السائقين وملاك السيارات مخالفات المرور، لذا فهم يرغبون في طريقة يمكن من خلالها التعرف على المخالفات المرورية المسجلة عليهم نظرًا لضيق الوقت لديهم في الذهاب لوحدة المرور في المحافظة التي يتبع لها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

قدمت النيابة العامة عبر موقعها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

قم بزيارة موقع النيابة العامة.

ستظهر لك عدد أربع خدمات إلكترونية تتيحها النيابة العامة عبر موقعها على شبكة الإنترنت وهي خدمات نيابات الوثائق الشخصية، وخدمات نيابات المرور، وخدمات النيابة الجنائية، وخدمات نيابات الأسرة.

انقر على التبويب الخاص “بخدمات نيابات المرور”.

وعد الضغط عليها؛ ستظهر لك قائمة فرعية تحتوي على 5 خدمات؛ وهي الاستعلام، والتظلمات، والتصالح الفوري، وخدمة متابعة الطلبات، والدفع.

انقر على اختيار “الاستعلامات”.

ولآن سيظهر لك اختيارين؛ أحدهما مخالفات رخص المركبات، والآخر مخالفات رخص القيادة.

انقر على “مخالفات رخص المركبة”.

وهنا سيقوم الموقع منك باختيار نوع الرخصة؛ أي إذا كانت تتكون من حروف فقط أو حوف وأرقام.

أدخل نوع رخصتك، وانقر على زر “إجمالي المخالفات”.

والآن ستظهر لك صفحة أخرة تتضمن على النتيجة.

وفي حال أردت الدفع؛ فانقر على مربع الرجوع، ثم انقر على اختيار “الدفع”.

وفي حال رغبت في تقديم تظلم على أي من المخالفات الظاهرة على الموقع؛ فبإمكانك الرجوع ثم اختيار تبويب “التظلمات”.

أنظمة الدفع المتاحة لتسديد مخالفات المرور

هناك الكثير من طرق الدفع الإلكترونية التي يمكن استخدمها في دفع مخالفات المرور، وتعد طرق آمنة وفعالة لإجراء عملية السداد من دون الحاجة للذهاب لمؤسسة الخدمات المرورية: