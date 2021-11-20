/662245/حلمي-عبدالباقي-لـ-هاني-شاكر--اضرب-بيد-من-حديد-كل-من-يفسد-ذوق-أبنائنا

دعم المطرب حلمي عبد الباقي، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد حملة الهجوم الشرسة التي تعرض لها الأخير عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مطربي المهرجانات الشعبية.

دوت الخليج يرصد تعليق حلمي بكر على أزمة هاني شاكر مع مطرب المهرجانات

وكتب حلمي عبد الباقي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية نؤيد ونبارك خطوات أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع في غفلة من الزمن”.

وتابع بكر: "وقد تعرض الأستاذ هاني لهجمة شرسة من لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر على المستوى الفني والأخلاقي وإن تكلمنا على هاني شاكر فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتشدقون بكلمة أن هاني شاكر منفسن على المهرجانات، أن يعد ويحصى عدد النجاحات والله حاجة تدعو إلى الضحك ودي أعتقد أنها نكتة سخيفة".

واختتم حلمي بكر حديثه: “وأخيرًا يجب أن تعلم يا أستاذ هاني أن كلنا معاك بل وكل مصر والوطن العربي اجتمع على احترامك وتقديرك ودعمك القوي الذي لم يحدث على مدى التاريخ اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، أن يفسد الذوق العام ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثقًا أن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهي القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل على ذلك شوف آلاف التعليقات بل ملايين التعليقات علي هذا الموقف القوي ولا يهمك كلنا معاك".

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وكانت أعلنت النقابة 19 اسما لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».