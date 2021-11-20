/662246/لوغريتمات-كيروش-مع-منتخب-مصر-من-يستطيع-حلها-أو-التعرف-عليها

أعلن كارلوس كيروش اليوم قائمة منتخب مصر أستعداداً لبطولة كأس العرب، التي شهدت أستبعاد لاعبين وضم أخرين لأول مرة في مفاجأة لدى محبي وعشاق كرة القدم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد أكثر من علامة أستفهام حول بعض أختيارات المدرب البرتغالي، لا أحد يستطيع أن يفسرها فهناك لاعبين تم ضمهم في المعسكر الأخير الخاص بمبارتي أنجولا والجابون ولم يشاركوا ثم أستبعدهم من قائمة كأس العرب، بعدما ظن الجميع أن تلك اللاعبين سيكونوا ضمن أختيارات كيروش بكأس العرب.

لوغريتمات كيروش

حيث تم أستدعاء محمد متولى كناريا لمباراة الجابون بديلاً لعبد الله السعيد بعد إصابته وخروجه من المعسكر، ولم يحصل على فرصة ليقوم البرتغالي بستبعاده من قائمة كأس العرب، كما هو الأمر لمحمود علاء الذي لعب لدقائق معدودة وظن الجميع أن يتم ضمه خاصة في غياب أحمد حجازي ولكنه أستبعد في الأخير.

كما حدث نفس الأمر مع مهند لاشين عندما أستدعاه كيروش في أول معسكر له مع الفراعنة، وبعدها تم أستبعادة طوال الفترات الماضية، ليعود في الأخير مرة أخرى لقائمة المنتخب في كأس العرب.

لذلك يوجد علامات استفهام على ضم وأستبعاد اللاعبن دون مشاركة أو إعطاء فرصة لهم، فلن يستطيع أحد أن يجاوب عى تلك اللغريتمات سوا من يدخل في رأس كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

وفجرت إعلان القائمة عدة مفاجأت أبرزها استبعاد ثنائي الزمالك محمد أبو جبل وطارق حامد، بينما عاد أحمد السيد زيزو بعد استبعادة من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي أنجولا والجابون.

ضم وجوه جديده لأول مرة مثل محمود جاد، محمد عبد المنعم ، مروان داوود، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أسامة فيصل، حسين فيصل بالإضافة للاعبين تم ضمهم للمعسكر الأخير أحمد ياسين ومروان حمدي.