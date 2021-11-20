«لا تحزن فالقامات ليس لهم مكان هنا»..شهيرة تدعم هاني شاكر

/662247/لا-تحزن-فالقامات-ليس-لهم-مكان-هناشهيرة-تدعم-هاني-شاكر

وجهت الفنانة شهيرة حمدي، رسالة دعم ومساندة لنقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بعد تطاول عدد من النجوم ورجال الأعمال عليه بسبب قراره ضد مطربي المهرجانات الشعبية.

دوت الخليج يرصد رسالة شهيرة لـ هاني شاكر تزمنا مع أزمته ضد مطربي المهرجانات

وكتبت شهيرة، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “لا تحزن، نحن الآن في زمن العبث، والقامات ليس لهم مكان إلا في قلوب من رحم ربي".

وكان المطرب حلمي عبد الباقي، دعم هو الأخر هاني شاكر، من خلال رسالة قوية وجهها، قال فيها: ““باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية نؤيد ونبارك خطوات أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع في غفلة من الزمن”.

حلمي عبد الباقي يدعم هاني شاكر

وتابع بكر: "وقد تعرض الأستاذ هاني لهجمة شرسة من لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر على المستوى الفني والأخلاقي وإن تكلمنا على هاني شاكر فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتشدقون بكلمة أن هاني شاكر منفسن على المهرجانات، أن يعد ويحصى عدد النجاحات والله حاجة تدعو إلى الضحك ودي أعتقد أنها نكتة سخيفة".

واختتم حلمي بكر حديثه: “وأخيرًا يجب أن تعلم يا أستاذ هاني أن كلنا معاك بل وكل مصر والوطن العربي اجتمع على احترامك وتقديرك ودعمك القوي الذي لم يحدث على مدى التاريخ اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، أن يفسد الذوق العام ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثقًا أن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهي القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل على ذلك شوف آلاف التعليقات بل ملايين التعليقات علي هذا الموقف القوي ولا يهمك كلنا معاك".

عصام كاريكا يناشد أعضاء النقابة بدعم هاني شاكر

وكان أشاد الفنان عصام كاريكا بالفنان هاني شاكر، مناشدا أعضاء النقابة بدعم أمير الغناء العربي، فقال: "إوعى حد يقولي انت بتطبل علشان أنا عضو عامل من سنة ١٩٩٥، وعملت أغاني كتير لهاني بس الساكت عن الحق شيطان أخرس، أي فنان بيحب نقابته يعمل بوست وميفكرش غير في الحق، ولو خايف على الجونة ممكن تروحها بفلوسك.. ولو ممعكش فلوس جمصة مستنياك”.