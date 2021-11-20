جدة - نرمين السيد - شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم السبت، برنامج تدريب آليات تنفيذ موازنة البرامج والآداء بالمديرية المالية، والذى يضم ممثلين من كافة المحافظات ويأتى فى إطار التحول الرقمى لكل أوجة التعامل الحكومى.





وشدد محافظ بورسعيد - حسب بيان - على دقة الأداء بجانب سرعة الإنجاز، مؤكدا أنه الدافع الرئيسى لإنهاء المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية والتى أدت إلى طفرة لمسها المواطن. وأوضح أن الحكومة لا تتوانى فى تذليل أى عقبات فى حدود القانون، وأنها دائما بجانب الموظف الذى يساعد فى انجاز إى مشروع، مشيدا بالقائمين على برنامج التدريب وقدرتهم على الوصول بالمتدربين إلى مستوى يؤهلهم للتعامل مع المستجدات المالية المميكنة بكفاءه عالية وذلك ضمن خطة الدوله فى التحول الرقمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يشهد برنامجا تدريبيا حول تنفيذ موازنة الأداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.