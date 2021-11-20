غدا.. بدء الدراسة فى مدرسة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - وقال مجاهد - فى اتصال هاتفى مع برنامج صالة التحرير الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" اليوم السبت- إن "مدرسة الضبعة تعتبر مدرسة داخلية يعيش فيها الطلاب"، مبينا أن أول دفعة دخلت المدرسة كانت فى 2017 وكان عددهم 75 طالبا، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تقليل العدد إلى 60 طالبا.

وأضاف: "4 آلاف طالب تقدموا للدراسة فى مدرسة الضبعة، وتم اختيار 60 طالبا عن طريق امتحانات فى الرياضيات واللغة الانجليزية والذكاء".

وأوضح أن الشركات العالمية قبل بدء عمل المحطة بعشر سنوات تكون قد أعدت الكوادر وهذا ما حدث لدينا، حيث تم قبول أول دفعة فى 2017، وأول مفاعل سيعمل فى 2026.

ونوه بأنه عند اكتمال المحطة النووية التى تحوى 4 مفاعلات وكل مفاعل يخرج 1200 ميجاوات كهرباء، سيدخل مصر جهات أخرى، كما أن المستقبل يتجه نحو الطاقة النووية؛ وبالتالى يتم التوسع فى ملف مدارس الطاقة النووية.

وتطرق إلى أن الطالب فى المدرسة الثانوية الفنية يحصل على دروس من أساتذة من هيئة الطاقة النووية، كما أن خريج مدرسة الضبعة للطاقة النووية لديه فرص عمل كثيرة، حيث سيعمل فى محطة الضبعة حوالى 25 ألف مواطن.