عاجل.. تعطيل الدراسة بجامعة بنها غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

وقال رئيس الجامعة، فى بيان مساء اليوم السبت، إن هذا القرار لا يسرى على امتحانات طلاب الدراسات العليا، مؤكدًا استعدادية وحدة إدارة الأزمات وكافة الإدارات بالجامعة والكليات وحرم الجامعة بالعبور والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لاحتمال سقوط أمطار غزيرة، وعدم استقرار الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان قد وجه بانعقاد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، لاسيما على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.
كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.
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