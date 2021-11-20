عاجل.. محافظ القاهرة يقرر تعليق الدراسة بالعاصمة غدا الأحد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى منشور عبر الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وشهدت القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم، مصحوبة برياح شديدة. يأتى هذا بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الطقس ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مصحوبة بسحب رعدية ومتوسطة، بالإضافة إلى رياح من متوسطة إلى شديدة.

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